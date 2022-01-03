الجبارة الانجليزى.ايجارجيب جراند شيروكي|ليموزين مصر

(للإيجار)
|استئجرمع ليموزين مصر،لا تحمل هم السفر مرة أخرى لأي مكان. تمتع معنا بأفضل الرحلات من وإلى جميع المحافظات، بأرخص الأسعار، ومع أمهر السائقين، وسيارات مجهزة للسفر. لذلك اجر معنا ولا داعي لاي قلق متاحين ع مدار 24ساعة في خدمتك . كما يمكننك الاستمتاع بافضل العروض والخصومات علي جميع الرحلات السياحية داخل وخارج القاهرة بخصم يصل الي 19% علي ايجار جراند شيروكي الدبابة الانجليزية كما يسعدنا تقديم المساعدة والخدمات لكافة المستويات والجنسيات، ففريق السائقين المحترف صاحب اتصل 01102106655
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01102106655
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117803
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(مطلوب للإيجار)- في القاهرة مصر
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