الجبارة الانجليزى.ايجارجيب جراند شيروكي|ليموزين مصر

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صورة الاعلان: الجبارة الانجليزى.ايجارجيب جراند شيروكي|ليموزين مصر - في القاهرة مصر

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استئجرمع ليموزين مصر،لا تحمل هم السفر مرة أخرى لأي مكان. تمتع معنا بأفضل الرحلات من وإلى جميع المحافظات، بأرخص الأسعار، ومع أمهر السائقين، وسيارات مجهزة للسفر. لذلك اجر معنا ولا داعي لاي قلق متاحين ع مدار 24ساعة في خدمتك . كما يمكننك الاستمتاع بافضل العروض والخصومات علي جميع الرحلات السياحية داخل وخارج القاهرة بخصم يصل الي 19% علي ايجار جراند شيروكي الدبابة الانجليزية كما يسعدنا تقديم المساعدة والخدمات لكافة المستويات والجنسيات، ففريق السائقين المحترف صاحب اتصل 01102106655
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01102106655

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117803
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تاريخ الإعلان
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2/1/2022
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30/12/2021
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30/12/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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30/12/2021
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ايجار ميني باص شيفروليه شركات-ايجاراتوبيسات سياحية

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- في القاهرة مصر

كما تأجير مينى باص شيفرولية للشركات ايجار مينى باص نقل الموظفين الى مواقع العمل 01100092199 ايجار م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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30/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 راكب - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 33 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات إيجار أتوبيس مرسيدس، فولفو. بسيوني ترافيل01100092199 حافلات مرسيدس للايجار ايجار اتوبيس مرسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,511 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: الوحش الكوري|ليموز ين مصر لتأجير كيا سبورتاج - في القاهرة مصر

الوحش الكوري|ليموز ين مصر لتأجير كيا سبورتاج

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
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29/12/2021
صورة الاعلان: ايجار سيارة ميتسوبيشي اكسبندر العالمية - في القاهرة مصر

ايجار سيارة ميتسوبيشي اكسبندر العالمية

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- في القاهرة مصر

وفر علي ايجار ميتسوبيشي اكسبندر 01503622473 . استأجر سيارة ميتسوبيشي اكسبندر الشكل الجديد 2021 بأشكل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

29/12/2021
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