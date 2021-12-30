الجامبو الكورى اقوى ايجار سيارات هيوانداى 2022

(للإيجار)
|الان ايجار عربيات هيونداى01148774458 وكالة بسيونى ترافيل لمحبى السيارات العملية والتى توفر لك متطلباتك الخاصة سواء فى العمل او مع العائلة استأجر سيارة هيوانداى اتش وان الامنة والمصممة ضد اى تأثيرات جانبية فى الطريق لذلك فعند حدوث اى حادث فى الطريق تنتفخ اجهزة السلامة على الفور للمساعدة فى الحماية وبالتالى يوجد ايضا نافذة كهربائية للامان وكاميرا للرؤية الخلفية بالتالى ايضا تستمد هيونداى قوتها من المحرك القوى MPI باربعة اسطوانات سعة 2.4 لتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسيونى ترافيل
|التليفون:
|01148774458
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|العنوان:
|7 ش محمد حسن الجمل - عباس العقاد- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117400
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