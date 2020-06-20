التميز والرقى فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)
|اشترى دلوقتى شقتك فى افضل الاحياء الموجودة فى العاصمة الادارية كمبوند ارمونيا والاستمتاع بالتصميمات الرائعة وشقتك 190م(3غرف +2حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس )وامتلك الخصوصية واستمتع بالخدمات ممرات ركض خاصة وممرات ركوب دراجات وغيرها للاستسفار كلمنا على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061104
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