(For Sale)
|التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات نقدم لكي عاملات بنظام اليومي لراحتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 يشمل التوصيل داخل عمان اطلبي عاملتك وارتاحي مع سوفت كلين لخدمات التنظيف نوفر عاملات يومي اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالاستفسار : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246463
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar