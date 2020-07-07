يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن التميز في الإدارة الاستراتيجية للتوريد والشراء الاهداف العامة : • تخطيط ومتابعة الشراء والتفاوض مع الموردين بما يحقق خفض تكاليف التوريد والتشغيل. • تخطيط ومراقبة وحماية المخزون بما يضمن استمرارية العمل وخفض المستثمر في المخازن. • التخلص من الرواكد بما يحقق السيولة للمنظمة. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com