التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف

(للبيع)

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الكويت (مدينة الكويت) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم عن التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف بعض من محاور الدورة : • فهم النظريات الرئيسية الست للقيادة وكيفية تطبيقها على حالتك. • فهم الصلات الحرجة بين القيادة والأخلاق والمبادئ والتماسك والتعلم. • أي نوع من القادة تود ان تكون؟ اذا ما كنت ناجعاً:كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟ كيفية استخدام بينان الرؤيا الشخصية لبناء مبادئ قيادية قوية وتوضيح الرؤيا وتركيز القوة ووضع اولويات للمهام.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090

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العنوان: 0- 22222
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045788
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب تستقدم العمالة الحرفية من مختلف التخصصات

شركة الخليج جوب تستقدم العمالة الحرفية من مختلف التخصصات

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب العمالة الحرفية من جباصين - صباغين منازل - معلم سيراميك ورخام - ف.

1 درهم

12/12/2019
صورة الاعلان: شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب اصطاف كامل من كوادر المطاعم والفنادق

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب اصطاف كامل من كوادر المطاعم والفنادق

(فرصة عمل)

شركة الخليج جوب توفر لكم من المغرب اصطاف كامل من كوادر المطاعم والفنادق وكوفي شوب للعمل في دول الخلي.
القسم: 

1 درهم

12/12/2019
صورة الاعلان: ارفف تخزين معدنى

ارفف تخزين معدنى

(للبيع)

جميع انواع انظمة وارفف التخزين المعدنية ارفف خفيفة وثقيلة متعددة الاستخدامات للمخازن والمكاتب والمنا.

اتصل

24/11/2019
صورة الاعلان: للأيجار دوربسلوي اول بدون مصعد مساحات كبيره جدا سيراميك سنترال ق١٢ مدخل ومخ

للأيجار دوربسلوي اول بدون مصعد مساحات كبيره جدا سيراميك سنترال ق١٢ مدخل ومخ

(للإيجار)

للأيجار دوربسلوي اول بدون مصعد مساحات كبيره جدا سيراميك سنترال ق١٢ مدخل ومخرج سهل من الب.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

450 دينار

12/11/2019
صورة الاعلان: للأيجار ملاحق من بيت بالسالميه علي الدائري الرابع تشطيب جديدموقع مميز سيرام

للأيجار ملاحق من بيت بالسالميه علي الدائري الرابع تشطيب جديدموقع مميز سيرام

(للإيجار)

للأيجار ملاحق من بيت بالسالميه علي الدائري الرابع تشطيب جديدموقع مميز سيراميك تكييف وحدات مواقف متوف.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

170 دينار

12/11/2019
صورة الاعلان: للأيجار دورمن فيلاغرب مشرف تاني مصعدمدخل ومصعد خاص قرب الخدمات مساحات واسعة

للأيجار دورمن فيلاغرب مشرف تاني مصعدمدخل ومصعد خاص قرب الخدمات مساحات واسعة

(للإيجار)

للأيجار دورمن فيلاغرب مشرف تاني مصعدمدخل ومصعد خاص قرب الخدمات مساحات واسعة تشطيب راقي شترات شفاط وس.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

650 دينار

12/11/2019
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صورة الاعلان: للأيجار شقة بمشرف ارضي تشطيب جديد لم يسكن من قبل مساحات واسعة وحوش خلفي ستل

للأيجار شقة بمشرف ارضي تشطيب جديد لم يسكن من قبل مساحات واسعة وحوش خلفي ستل

(للإيجار)

للأيجار شقة بمشرف ارضي تشطيب جديد لم يسكن من قبل مساحات واسعة وحوش خلفي ستلايت وشفاط وسخان مركزي موا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

700 دينار

12/11/2019
صورة الاعلان: للأيجار شقة بمشرف بمساحه دورمصعد تشطيب جديدلم يسكن من قبل مساحات واسعة بلكو

للأيجار شقة بمشرف بمساحه دورمصعد تشطيب جديدلم يسكن من قبل مساحات واسعة بلكو

(للإيجار)

للأيجار شقة بمشرف بمساحه دورمصعد تشطيب جديدلم يسكن من قبل مساحات واسعة بلكونه كبيره جدا ستلايت وشفاط.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

800 دينار

12/11/2019
صورة الاعلان: للايجار دور من فيلا بمشرف أرضي موقع مميز شارع عام حديقه سيراميك سنترال مجدد

للايجار دور من فيلا بمشرف أرضي موقع مميز شارع عام حديقه سيراميك سنترال مجدد

(للإيجار)

للايجار دور من فيلا بمشرف أرضي موقع مميز شارع عام حديقه سيراميك سنترال مجددة بالكامل مساحات كبيرة قر.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

750 دينار

12/11/2019
صورة الاعلان: للأيجار دوربالمسايل اول مصعدمساحات واسعه تشطيب راقي شترات مواقف متوفره 4غرف

للأيجار دوربالمسايل اول مصعدمساحات واسعه تشطيب راقي شترات مواقف متوفره 4غرف

(للإيجار)

للأيجار دوربالمسايل اول مصعدمساحات واسعه تشطيب راقي شترات مواقف متوفره 4غرف نوم 2ماسترمع تبديل ملابس.
القسم: 

750 دينار

12/11/2019
صورة الاعلان: محاسب خبره يطلب عمل مناسب

محاسب خبره يطلب عمل مناسب

(طلب عمل)

محاسب خبرة بالكويت 6 سنوات يجيد البرامج المحاسبية واللغة الإنجليزية لديه رخصة قيادة كويتية وسيارة ي.

اتصل

11/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب شييف

مطلوب شييف

(فرصة عمل)

مطلوب شيف لديه خبرة بمجال الحلويات الغربية بكافة أنواعها - وإلمام تام بالطهي العربي والغربي- بالإضاف.
القسم: 

اتصل

10/11/2019
صورة الاعلان: مدرس مواد التاريخ متخصص لجميع طلبة الجامعة وخبرة بالمناهج الكويتية

مدرس مواد التاريخ متخصص لجميع طلبة الجامعة وخبرة بالمناهج الكويتية

(طلب عمل)

مدرس تاريخ ونظم سياسة، وعلم نفس لطلبة الجامعات أيضا خبرة طويلة في تدريس المناهج الكويتية وخبرة شرح و.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

1/11/2019
صورة الاعلان: استاذ احياء تربوي متميز لطلاب وطالبات المرحله الثانويه

استاذ احياء تربوي متميز لطلاب وطالبات المرحله الثانويه

(طلب عمل)

استاذ متخصص في علم الاحياء لطلاب وطاابات المرحله الثانويه **خبره طويله بمنهج الاحياء بالكويت **شرح و.

12 دينار

14/10/2019
صورة الاعلان: شركة الصناعية آسيا ماسه سازالايرانيه

شركة الصناعية آسيا ماسه سازالايرانيه

(للبيع)

تعلن شرکة آسیاماسه ساز احد اکبر الشرکات الایرانیة المصنعة للکسارات الحجر و مصانع ط.
العنوان:

الأحمدي - الكويت
القسم: 

10,000 دولار

14/10/2019
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