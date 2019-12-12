يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم عن التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف بعض من محاور الدورة : • فهم النظريات الرئيسية الست للقيادة وكيفية تطبيقها على حالتك. • فهم الصلات الحرجة بين القيادة والأخلاق والمبادئ والتماسك والتعلم. • أي نوع من القادة تود ان تكون؟ اذا ما كنت ناجعاً:كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟ كيفية استخدام بينان الرؤيا الشخصية لبناء مبادئ قيادية قوية وتوضيح الرؤيا وتركيز القوة ووضع اولويات للمهام.