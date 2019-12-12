(للبيع)
|يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم عن التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف بعض من محاور الدورة : • فهم النظريات الرئيسية الست للقيادة وكيفية تطبيقها على حالتك. • فهم الصلات الحرجة بين القيادة والأخلاق والمبادئ والتماسك والتعلم. • أي نوع من القادة تود ان تكون؟ اذا ما كنت ناجعاً:كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟ كيفية استخدام بينان الرؤيا الشخصية لبناء مبادئ قيادية قوية وتوضيح الرؤيا وتركيز القوة ووضع اولويات للمهام.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز تدريب العالمية
|التليفون:
|00201111781090
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|العنوان:
|0- 22222
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045788
1 درهم
1 درهم
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