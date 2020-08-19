يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن التفاوض الفعال وإعداد العقود في الشراء والتوريد الاهداف العامة : • تنمية المهارة في عمليات الشراء المحلي والدولي. • اكتساب مهارات التفاوض الفعال. • تنمية القدرة على اختيار اسلوب الشراء المناسب. • اتمام المراسلات التجارية والتعاقد. • اختيار الموردين الكفوئين. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com