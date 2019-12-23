يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن التطبيقات الحديثة في التأمين التكافلي والتأمين التجاري كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com