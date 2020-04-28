التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية مطلوب لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال عدد 20 ديلفرى ( طيارين ) حاصلين على رخصه اولى عدد 10 سائقين درجة اولى عدد 5 سائقين درجة ثانية عدد 3 سائقين درجة ثالثه عدد 4 سائقين كلارك عدد 10 سائق لودر عدد2 مسئول حركه سيارات عدد 3 سائق حفار عدد3 سائق شاحنة عدد 2 مشرفين ليموزين عدد 6 سائقين ليموزين عدد 10 سائقين قيادة الاوناش ونقل ثقيل يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السيرة الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

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العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059280
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صورة الاعلان: التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية - في القاهرة مصر

التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية مطلوب لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال عدد 20 ديلفرى ( .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: سائقين اولى وتانيه - في القاهرة مصر

سائقين اولى وتانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

للتعيين الفورررررى. السن من 32 الى 55 الراتب + تارجت يصل الى 9000 جنيه مع ذلك يوجد بعد تحقيق ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائقين لشركة كبري بمدينة نصر بمرتبات مجزية - في القاهرة مصر

مطلوب سائقين لشركة كبري بمدينة نصر بمرتبات مجزية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب سائقين لشركة كبري بمرتبات مجزية –رخصة خاصة أو مهنية – المؤهل يبدأ من متوسط – يوجد سكن خاص للمغ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائقين هنشغلك لومعاك تاكسي أوملاكي أوسكوتر أو موتوسيكل أوفيسبا - في القاهرة مصر

مطلوب سائقين هنشغلك لومعاك تاكسي أوملاكي أوسكوتر أو موتوسيكل أوفيسبا

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أشتغل بتاكسي أوبر جهزتلك مفاجأه وهتبدأ بيها في 2020 لومعاك تاكسي أوعربية ملاكي أوسكوتر أوموتوسيكل هت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

22/2/2020
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