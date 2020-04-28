التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية مطلوب لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال عدد 20 ديلفرى ( طيارين ) حاصلين على رخصه اولى عدد 10 سائقين درجة اولى عدد 5 سائقين درجة ثانية عدد 3 سائقين درجة ثالثه عدد 4 سائقين كلارك عدد 10 سائق لودر عدد2 مسئول حركه سيارات عدد 3 سائق حفار عدد3 سائق شاحنة عدد 2 مشرفين ليموزين عدد 6 سائقين ليموزين عدد 10 سائقين قيادة الاوناش ونقل ثقيل يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السيرة الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التال