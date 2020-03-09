(فرصة عمل)
|التشغيل والتوصيل لفروعها بمصر والسعودية مطلوب لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال عدد 20 ديلفرى ( طيارين ) حاصلين على رخصه اولى عدد 10 سائقين درجة اولى عدد 5 سائقين درجة ثانية عدد 3 سائقين درجة ثالثه عدد 4 سائقين كلارك عدد 10 سائق لودر عدد2 مسئول حركه سيارات عدد 3 سائق حفار عدد3 سائق شاحنة عدد 2 مشرفين ليموزين عدد 6 سائقين ليموزين عدد 10 سائقين قيادة الاوناش ونقل ثقيل يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058573
9,000 جنيه
5,000 جنيه
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