الترجمة الهندسية

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تفاصيل الإعلان
الترجمة الهندسية وتشمل ترجمة تفصيلات المشروعات الهندسية وترجمة الدراسات والتقارير الهندسية، والمقايسات، وترجمة النشرات الهندسية والإنشائية والمخطوطات والرسوم الهندسية. وتشمل أيضًا: ترجمة دليل وتعليمات المستخدمين للأجهزة والمعدات والأدوات والآلات الحديثة. ترجمة التقارير الفنية والهندسية. ترجمة تقارير الهندسة الطبية المتصلة بالأجهزة الطبية المستخدمة في المستشفيات والمعاهد التعليمية والجامعات والخاصة ببلد المنشأ، مع شرح تفصيلي للصيانة والإصلاح وقطع الغيار لهذه الأجهزة. ترجمة طلبات براءات الاختراع ذ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112557
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(فرص)

- في القاهرة مصر

ترجمة المواقع وتشمل ترجمة جميع المواقع الالكترونية بكل توجهاتها وتخصصاتها من وإلى جميع اللغات. #جي_ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط - في القاهرة مصر

طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)

- في القاهرة مصر

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة، ووجهين : 70 جنيه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

40 جنيه

3/10/2021
صورة الاعلان: أعمل إعلانات على Facebook بـسعر مفاجأة !!! - في القاهرة مصر

أعمل إعلانات على Facebook بـسعر مفاجأة !!!

(فرص)

- في القاهرة مصر

الآن من شركة عين جرافيك اعمل اعلانات على Facebook شاملة اعلانات ممولة و تصميم بوستات بـسعر مفاجأة !!.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/8/2021
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