الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080

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تفاصيل الإعلان
الترجمة التقنية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس؛ وتشمل الترجمة التقنية المتخصصة التي تحتاج إلى متخصصين في ترجمة الكتالوجات، ومواصفات الماكينات والأجهزة، والمعدات والآلات والروافع والكراكات. إلخ. تشمل أيضًا ترجمة المواصفات الفنية للمعدات والتراجم المتخصصة في بعض المجالات؛ مثل: الكيمياء والزراعة والعِمارة والفنون والآداب والطب والجِراحة وعلم الأدوية والفلك والطبيعة والهندسة وطب الفم والأسنان، الطب البيطري، والأورام، والليزر والحاسبات والمعلومات والدراسات والبحوث التربوية والتجارة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gps
التليفون: 01100192080 - 0237622828

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العنوان: - الدقى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109645
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صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة الفورية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس التي قلما توجد في أية مؤسسة متخصصة ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/8/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى - في القاهرة مصر

الترجمة المعتمدة بالدقى

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

الترجمة الدينية الترجمة هي وسيط بين لغتين وثقافتين مختلفتين فمن سُنة الله أن جعلنا شعوبًا لنتعارف .
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

17/8/2021
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