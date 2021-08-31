الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080

(طلب عمل)
|الترجمة التقنية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس؛ وتشمل الترجمة التقنية المتخصصة التي تحتاج إلى متخصصين في ترجمة الكتالوجات، ومواصفات الماكينات والأجهزة، والمعدات والآلات والروافع والكراكات. إلخ. تشمل أيضًا ترجمة المواصفات الفنية للمعدات والتراجم المتخصصة في بعض المجالات؛ مثل: الكيمياء والزراعة والعِمارة والفنون والآداب والطب والجِراحة وعلم الأدوية والفلك والطبيعة والهندسة وطب الفم والأسنان، الطب البيطري، والأورام، والليزر والحاسبات والمعلومات والدراسات والبحوث التربوية والتجارة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gps
|التليفون:
|01100192080 - 0237622828
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|العنوان:
|- الدقى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109645
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