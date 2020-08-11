الترا لوكس127م /2009بمصر الجديده

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الترا لوكس127م /2009بمصر الجديده - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الترا لوكس127م /2009بمصر الجديده شقة بمصر الجديدة خلف نادى النصرامام الجامعه الصينية امام عمارات ابو غزالة دور اول فوق ارضى عمارة جديدة ٢٠٠٩ مساحة الشقة ١٢٧ م تشطيب سوبر لوكس ٣ غرف و ريسبشن قطعتين وحمام ومطبخ غاز طبيعى/مسجلة شهر عقارى عقد ازرق نهائى تصلح لعروسين او لاسره استلام فورى كاش للجادين السعرمليون 250 الف للاستفسار/01006999133
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود المحرزى
التليفون: 01006999133

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064680
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: المعلومات الكاملة عن كمبوند صن كابيتال اكتوبر - في القاهرة مصر

المعلومات الكاملة عن كمبوند صن كابيتال اكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يقع كومبوند صن كابيتال بموقع مميز جدآ بمدينة 6 اكتوبر فريد من نوعه على طريق الواحات وأول طريق الفيوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسعار صن كابيتال 6 اكتوبر - في القاهرة مصر

اسعار صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدمات كمبوند صن كابيتال الخدمات الطبية يتم تقديم خدمات الرعاية الطبية لسكان صن كابيتال من خلال المرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: صن كابيتال مصر - في القاهرة مصر

صن كابيتال مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تبلغ المساحة الاجمالية لمشروع صن كابيتال نحو 557 فدان تم تخصيص 60% من تلك المساحة لأغراض سكنية والبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اخر تطورات كمبوند صن كابيتال حدائق أكتوبر - في القاهرة مصر

اخر تطورات كمبوند صن كابيتال حدائق أكتوبر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ويعد موقع صن كابيتال الحيوي واحد من أكثر المزايا به حيث يقع في منطقة النوادي مباشرةً على طريق الفيوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: للبيع شقه بالامدام والتموين طريق النصر - في القاهرة مصر

للبيع شقه بالامدام والتموين طريق النصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للبيع شقه بالامدام والتموين طريق النصر خطوات من سيتى ستارز وسيتى سنتر للبيع بعمارات الامداد والتموي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

875,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: مميزات وعيوب كمبوند تاج سيتى - في القاهرة مصر

مميزات وعيوب كمبوند تاج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،حي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير - في القاهرة مصر

اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقع تاج سيتى فى امتداد شارع الثورة مع تقاطع الدائرى امام ماريوت وتعتبر قريبة لكل الاماكن 10 دقائق من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسعار تاج سيتى - في القاهرة مصر

اسعار تاج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدمات تاج سيتى التجمع الخامس عيادات ومستشفيات دولية مولات تجارية حمامات سباحة خدمات المنازل الذكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقه 300م فيو حديقه بعماره عائليه بم نصر - في القاهرة مصر

شقه 300م فيو حديقه بعماره عائليه بم نصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 300م فيو حديقه بعماره عائليه بم نصر بجوار جنينه مول وخلف مسجد رابعه العدويه شقه بعماره عائليه م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقه بارض الجولف ٣٠٠ مترنبيل الوقاد سوبر لوكس - في القاهرة مصر

شقه بارض الجولف ٣٠٠ مترنبيل الوقاد سوبر لوكس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه بارض الجولف ٣٠٠ مترنبيل الوقاد سوبر لوكس شارع نبيل الوقاد الرئيسي الدور الثام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,650,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد - في القاهرة مصر

شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة فندقية 228متر 2010 فيو حديقة الكنيسة/عباس العقاد لظروف خاصة البيع من المالك مباشرة شقة فندقية ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,400,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: تحفه 120م بكمباوند المقاولون العرب بطريق النصر - في القاهرة مصر

تحفه 120م بكمباوند المقاولون العرب بطريق النصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تحفه 120م بكمباوند المقاولون العرب بطريق النصر شقه للبيع في مدينه نصر طريق النصر عند سمير ريان و نا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: تحفه 200م/2019 للايجارفيو حديقه الطفل مباشره - في القاهرة مصر

تحفه 200م/2019 للايجارفيو حديقه الطفل مباشره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحفه 200م/2019 للايجارفيو حديقه الطفل مباشره فرصة ممتازة للسكن للايجار شقة اول استخدام بمكرم عبيد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: للامراء فقط شقه 350م 2018بم نصر - في القاهرة مصر

للامراء فقط شقه 350م 2018بم نصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للامراء فقط شقه 350م 2018بم نصر للاسر الراقيه والامراء العرب والاجانب تحفه معماريه بتصميمات فريده م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,750,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسره سعوديه تبيع دوبلكس260م بالتجمع الخامس مفروش - في القاهرة مصر

اسره سعوديه تبيع دوبلكس260م بالتجمع الخامس مفروش

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسره سعوديه تبيع دوبلكس260م بالتجمع الخامس مفروش اسره سعوديه تبيع دوبلكس مفروش بالتجمع الخامس الحى ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

11/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager