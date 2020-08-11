(للبيع)
|الترا لوكس127م /2009بمصر الجديده شقة بمصر الجديدة خلف نادى النصرامام الجامعه الصينية امام عمارات ابو غزالة دور اول فوق ارضى عمارة جديدة ٢٠٠٩ مساحة الشقة ١٢٧ م تشطيب سوبر لوكس ٣ غرف و ريسبشن قطعتين وحمام ومطبخ غاز طبيعى/مسجلة شهر عقارى عقد ازرق نهائى تصلح لعروسين او لاسره استلام فورى كاش للجادين السعرمليون 250 الف للاستفسار/01006999133
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064680
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