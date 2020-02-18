الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدريبية وورش العمل البرنامج التدريبي التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة الأداء القاهرة – جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 14 الى 18 يونيو 2020 م لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال وحده التـدريب وورش العمل وبرامج هـاتف: 0020237800583 - 0020237800693 جوال: 00201023990901 فاكس: 0020237800573 Hrhowida@gmail.com