(فرص)
|الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدريبية وورش العمل البرنامج التدريبي التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية وقياس كفاءة الأداء القاهرة – جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 14 الى 18 يونيو 2020 م لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال وحده التـدريب وورش العمل وبرامج هـاتف: 0020237800583 - 0020237800693 جوال: 00201023990901 فاكس: 0020237800573 Hrhowida@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحدة البرامج التدريبية
|التليفون:
|01023990901
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|العنوان:
|282 شارع الهرم امام السجل المدني- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053863
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