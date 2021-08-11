(للبيع)
|التحكم في البوابات والجراجات توفر شركه security Innovation جميع الأنظمة والمنتجات الخاصة بالتحكم في البوابات والجراجات للهيئات والمؤسسات ما ركه #Came_Parking_Systems من الوكيل الحصري في مصر شركه security Innovation فمن أجل الراحة والامان يمكنك التحكم في بوابات الكترونية عن بعد. لمزيد من الاستفسارات عن العروض الجديدة يمكنكم التواصل معنا ☎ 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102362
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه