التحكم في البوابات والجراجات توفر شركه security Innovation جميع الأنظمة والمنتجات الخاصة بالتحكم في البوابات والجراجات للهيئات والمؤسسات ما ركه #Came_Parking_Systems من الوكيل الحصري في مصر شركه security Innovation فمن أجل الراحة والامان يمكنك التحكم في بوابات الكترونية عن بعد. لمزيد من الاستفسارات عن العروض الجديدة يمكنكم التواصل معنا ☎ 01118455507