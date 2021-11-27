البيجامات الصوف

بيجامه صوف كستور يعني احلي بيجامه في حياتك وخلي بالك احنا المصنع الوحيد اللي بيعملها يعني هتلف تلف و ترجع لينا متوفر من مقاس 48 حتي مقاس 66 الاسعار مقاس 48 و 50 و 52 و 54 سعر القطعه 275ج مقاس 56 و 58 و 60 و 62 سعر القطعه 295ج مقاس 64 و 66 سعر القطعه 325ج الألوان عديدة (اطلب الألوان)