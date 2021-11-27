البيجامات الصوف

(للبيع)
|بيجامه صوف كستور يعني احلي بيجامه في حياتك وخلي بالك احنا المصنع الوحيد اللي بيعملها يعني هتلف تلف و ترجع لينا متوفر من مقاس 48 حتي مقاس 66 الاسعار مقاس 48 و 50 و 52 و 54 سعر القطعه 275ج مقاس 56 و 58 و 60 و 62 سعر القطعه 295ج مقاس 64 و 66 سعر القطعه 325ج الألوان عديدة (اطلب الألوان)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخر فرصة
|التليفون:
|01006834320
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|العنوان:
|مساكن شيراتون المطار - مصر الجديده - النزهة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112947
350 جنيه
210 جنيه
790 جنيه
3,000 جنيه
400 جنيه
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