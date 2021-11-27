البيجامات الصوف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: البيجامات الصوف - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

بيجامه صوف كستور يعني احلي بيجامه في حياتك وخلي بالك احنا المصنع الوحيد اللي بيعملها يعني هتلف تلف و ترجع لينا متوفر من مقاس 48 حتي مقاس 66 الاسعار مقاس 48 و 50 و 52 و 54 سعر القطعه 275ج مقاس 56 و 58 و 60 و 62 سعر القطعه 295ج مقاس 64 و 66 سعر القطعه 325ج الألوان عديدة (اطلب الألوان)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخر فرصة
التليفون: 01006834320

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مساكن شيراتون المطار - مصر الجديده - النزهة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 275 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112947
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دريس شمواه - في القاهرة مصر

دريس شمواه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الموديل: دريس قطعتين مطعم أبيض الخامة: شمواه محمل تركي المقاس وان سايز التلبيس من 70 إلى 85 كيلو مرت.
العنوان:

القاهرة - مصر

350 جنيه

27/11/2021
صورة الاعلان: قميص صوف - في القاهرة مصر

قميص صوف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قميص صوف من لارج إلى 2 اكس لارج من 3 أكس لارج إلى 5 أكس لارج السعر: 210ج / 230ج + م الشحن الألوان عد.
العنوان:

القاهرة - مصر

210 جنيه

27/11/2021
صورة الاعلان: اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا - في القاهرة مصر

اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تشتري من براندات امريكة وشايل هم الأسعار والشحن والاستلام في مصر مع هاتولنا الحل دلوقتي تقدر تش.
العنوان:

القاهرة - مصر

790 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: فستان سواريه - في القاهرة مصر

فستان سواريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جامب سوت بحاله ممتازه لم يتعمل غير مره واحده قماش ستان تطريز هاند ميد من وزن ٧٠الى £.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

5/11/2021
صورة الاعلان: فستان - في القاهرة مصر

400 جنيه

10/10/2021
صورة الاعلان: جاكت جلد طبيعي باعلي جوده ومن المصنع - في القاهرة مصر

جاكت جلد طبيعي باعلي جوده ومن المصنع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ملابس جلد طبيعي100% براند Top Leather استلم من مصنعنا واحصل علي خصم خاص ©️ مقاسات من M إلى 4.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager