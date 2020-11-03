البيت الهندسى بورسعيد يقدم صيانه متميزه لجميع انواع التكييف صيانة.

تقدم لك شركه البيت الهندسى خدمه مميزه لعملاء متميزين اول مركز في مدينة بورسعيد لغسيل التكييف غسيل كيماوي وصيانه شامله وتجهيزات تكييف ومواسير داخل الحائط. سمارت تشمل اعمال الكهرباء . المعاينة والاستشاره الهندسية مجانا بالإضافة إلى قسم فلاتر مياه الشرب وقطع الغيار الأصلية . يوجد خدمه استبدال للجهاز في حاله تهالك جهاز التكييف ودفع فرق. يمكن تبديل جهازك بمستعمل او جديد لك حريه اختيار النوع . المركز يقوم بعرض لأنواع التكييف المختلفه وإيضاح مميزات وعيوب كل نوع لمساعدتك لاختيار الأفضل. بحيادية تا