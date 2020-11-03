البيت الهندسى بورسعيد يقدم صيانه متميزه لجميع انواع التكييف صيانة.

(فرص)
|تقدم لك شركه البيت الهندسى خدمه مميزه لعملاء متميزين اول مركز في مدينة بورسعيد لغسيل التكييف غسيل كيماوي وصيانه شامله وتجهيزات تكييف ومواسير داخل الحائط. سمارت تشمل اعمال الكهرباء . المعاينة والاستشاره الهندسية مجانا بالإضافة إلى قسم فلاتر مياه الشرب وقطع الغيار الأصلية . يوجد خدمه استبدال للجهاز في حاله تهالك جهاز التكييف ودفع فرق. يمكن تبديل جهازك بمستعمل او جديد لك حريه اختيار النوع . المركز يقوم بعرض لأنواع التكييف المختلفه وإيضاح مميزات وعيوب كل نوع لمساعدتك لاختيار الأفضل. بحيادية تا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed Atoutt
|التليفون:
|01024778955 _01202790081
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|العنوان:
|شارع الجيزه و الانصاري- حي العرب
بورسعيد - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075579
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