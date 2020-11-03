البيت الهندسى بورسعيد يقدم صيانه متميزه لجميع انواع التكييف صيانة.

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تفاصيل الإعلان
تقدم لك شركه البيت الهندسى خدمه مميزه لعملاء متميزين اول مركز في مدينة بورسعيد لغسيل التكييف غسيل كيماوي وصيانه شامله وتجهيزات تكييف ومواسير داخل الحائط. سمارت تشمل اعمال الكهرباء . المعاينة والاستشاره الهندسية مجانا بالإضافة إلى قسم فلاتر مياه الشرب وقطع الغيار الأصلية . يوجد خدمه استبدال للجهاز في حاله تهالك جهاز التكييف ودفع فرق. يمكن تبديل جهازك بمستعمل او جديد لك حريه اختيار النوع . المركز يقوم بعرض لأنواع التكييف المختلفه وإيضاح مميزات وعيوب كل نوع لمساعدتك لاختيار الأفضل. بحيادية تا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ahmed Atoutt
التليفون: 01024778955 _01202790081

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الجيزه و الانصاري- حي العرب
بورسعيد -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/12/2020
رقم الإعلان: 2075579
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌 بدون مقدمات كتير لان ملك النهارده غني عن التعريف و.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: محلات تجارية للبيع

محلات تجارية للبيع

(للبيع)

فرصة للجادين بالداون تاون الجديدة ( بشاير الخير ) بالاسكندرية محلات تجارية بالممشي التجارى امام قاعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع

شقة للبيع

(للبيع)

للبيع شقة بالدور الثانى مساحة 140 متر تصلح للاستخدام التجارى والعيادات شارع صديق شيبوب متفرع من البك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيا خبرة سنتين فى السباكة للعمل فى شركة مقاولا

مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيا خبرة سنتين فى السباكة للعمل فى شركة مقاولا

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مهندسين ميكانيا خبرة سنتين فى السباكة للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط لدية رخصة.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات انشاءات ولدية الخبرة فى السبا

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات انشاءات ولدية الخبرة فى السبا

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات انشاءات ولدية الخبرة فى السباكة للعمل فى شركة مقاولات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

111 ريال

9/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج وتغليف، عمال فرز ، عمال مخازن لمصانع

مطلوب عمال انتاج وتغليف، عمال فرز ، عمال مخازن لمصانع

(فرصة عمل)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلوب عمال انتاج وتغليف ، عمال فرز ، عمال مخازن ، مصانع شيبسى، جهين.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب 2 نجار اثاث وديكورات محترف

مطلوب 2 نجار اثاث وديكورات محترف

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 نجار اثاث وديكورات خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة في المجا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 ريال

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائع محمصة لب

مطلوب بائع محمصة لب

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية بائع لمحمصة لب بانوعة خبرة في المجال راتب 1500 ريال مع توفي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 ريال

9/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب معلم برجر محترف

مطلوب معلم برجر محترف

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية معلم برجر محترف خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في مجال البرج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

9/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/12/2020
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