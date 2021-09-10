البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نايل كروز
|التليفون:
|01060801111
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|العنوان:
|كورنيش المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110444
1 جنيه