البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة | سهرة عشاء نيلية

(للبيع)

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#الباخرة_نايل_كروز_5_نجوم ✆ 01060801111 عروض المراكب النيلية بالقاهرة | افضل مركب علي النيل | اسعار العشاء في المراكب النيلية بالقاهرة | #افضل_المراكب_النيلية_بالقاهرة | اسعار البواخر النيلية | سهرات العشاء النيلية على المراكب النيلية | #حجز_البواخر_النيلية_المتحركة | حجز رحلة نيلية على مركب فى النيل | #الباخرة_نايل_كروز | #حجز_حفلات_الغداء_النيلية | سهرات العشاء على ضفاف نيل القاهرة | الإبحار على النيل بجانب | #حجز_سهرات_العشاء_النيلية_بالقاهرة | اسعار المطاعم العائمة | #اسعار_المراكب_النيلية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nile cruise
التليفون: 01060801111

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العنوان: كورنيش المعادى- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2021
رقم الإعلان: 2102466
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صورة الاعلان: البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة | سهرة عشاء نيلية - في القاهرة مصر

البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة | سهرة عشاء نيلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#الباخرة_نايل_كروز_5_نجوم ✆ 01060801111 عروض المراكب النيلية بالقاهرة | افضل مركب علي النيل |.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2021
صورة الاعلان: رحلات الصيف 2021 بالانتقاالات - في القاهرة مصر

رحلات الصيف 2021 بالانتقاالات

(فرص)

- في القاهرة مصر

ارخص الاسعار صيف #2021 اختر اللي يناسبك من فنادقنا ، واتصل بنا للمزيد من التفاصيل مدة الرحلة : 4ايا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,150 جنيه

12/7/2021
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