البوابات الامنيه للكشف عن المعادن

تقوم أجهزة الكشف عن المعادن أثناء السير بإنشاء حقول مغناطيسية كبيرة تغطي جميع المساحة داخل البوابة للكشف عن المعادن ،ويتم الاستعانه باجهزه كشف المعدن والبوابات الالكترونيه الخارجيه لدعم افراد الامن بوسيله يمكن من خلالها التاكد من عدم حيازه الزوار لاسلحه او قطع معدنيه كبيره دون تفتيش تعمل بوابات كشف المعدن الخارجيه بكفاءة عاليه وتقوم بتحديد مناطق واماكن وجود المعادن بدقه لفرد الامن ودقه بوابات كشف المعادن مع حركه المرور السريعه .فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط)