البوابات الامنية لكشف المعادن

بوابات كشف المعادن الحديثة بوابات كشف المعادن لزيادة الامان وتفتيش الاشخاص التي تناسب الهيئات والاجهزة الحكومية والفنادق والاماكن الحساسة التي تحتاج الي درجة عالية من الامان والحماية. - ذات حساسية عالية للمعادن. - انذار صوتى عند وجود معادن. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة ضمان لمدة عامين فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط القصيم ". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب 0558860700