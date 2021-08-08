(للبيع)
|تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد الأشخاص physical security وذلك لتوفير الإنضباط الكامل ويتم ذلك من خلال السماح بالمرور لمن لهم الحق في ذلك فقط للتواصل 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102256
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