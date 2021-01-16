البوابات الأمنية والتاغات لمنع سرقات الملابس

(للبيع)
|لا شك أن توفير اداة لكشف السرقات هو عمل هام لمنع الخسائر ولذا فإننا نقوم بتوفير أفضل أنواع البوابات والتاغات لمنع سرقة الملابس تتميز هذه البوابات بميزات عديدة منها : * سهلة الاداء تقوم بالكشف عن السرقه على بعد 2 متر من البوابة * يمكن برمجتها مع أجهزة الحاسب بسهوله * تقوم البوابه بعمل إنذار صوتي وضوئي في حاله خروج أية قطعه أو بضاعه غير مسموح بخروجها سرعه ودقة في التركيب تدريب مجاني على طريقة العمل ضمان عامين وأسعار منافسه للتواصل : ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080271
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال