البوابات الأمنية والتاغات لمنع سرقات الملابس

لا شك أن توفير اداة لكشف السرقات هو عمل هام لمنع الخسائر ولذا فإننا نقوم بتوفير أفضل أنواع البوابات والتاغات لمنع سرقة الملابس تتميز هذه البوابات بميزات عديدة منها : * سهلة الاداء تقوم بالكشف عن السرقه على بعد 2 متر من البوابة * يمكن برمجتها مع أجهزة الحاسب بسهوله * تقوم البوابه بعمل إنذار صوتي وضوئي في حاله خروج أية قطعه أو بضاعه غير مسموح بخروجها سرعه ودقة في التركيب تدريب مجاني على طريقة العمل ضمان عامين وأسعار منافسه للتواصل : ت/ واتس 0558860700