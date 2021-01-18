البوابات الأمنية لكشف المعادن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: البوابات الأمنية لكشف المعادن - في القصيم السعودية

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بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى اسلحة او متفجرات للحد من مخاطر الارهاب ارخص بوابات بافضل خامات من انتاج شركة ذد كية تيكو العالمية بوبات امنية للكشف على الزائرين كشف كامل ان كان يحمل اى معدن او اسلحة يتمكن الجهاز من كشفها بواسطة حساسات تعد من أكثر البوابات استخدما للآمن والسلامة حول العالم للتواصل ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: بريدة- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080592
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