البوابات الأمنية لكشف المعادن

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى اسلحة او متفجرات للحد من مخاطر الارهاب ارخص بوابات بافضل خامات من انتاج شركة ذد كية تيكو العالمية بوبات امنية للكشف على الزائرين كشف كامل ان كان يحمل اى معدن او اسلحة يتمكن الجهاز من كشفها بواسطة حساسات تعد من أكثر البوابات استخدما للآمن والسلامة حول العالم للتواصل ت/ واتس 0558860700