البوابات الألكترونية للتحكم في حركة الأشخاص

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: البوابات الألكترونية للتحكم في حركة الأشخاص - في الرياض السعودية

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تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد الأشخاص physical security وذلك لتوفير الإنضباط الكامل ويتم ذلك من خلال السماح لأشخاص محددين لعبور هذه البوابات وذلك بصلاحيات محددة يتم التحكم فيها مسبقا. وتأتي البوابات الإلكترونية للأشخاص مزودة بنظام تنبيه صوتي وضوئي (اختياري) للتنبيه في حالة محاولة أحد الأشخاص العبور منها بدون صلاحات لذلك او محاولة التحايل وتخطي النظام الأمني وggj,hwg j/ ,hjs 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085402
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