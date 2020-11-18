البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

(للبيع)
|مميزات جهاز الأكسس كنترول * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل إلي 1.2م * وبالتالي فهو يمنع انتقال العدوى عن طريق الملامسه باليد أو الأصابع * كما يشتمل على خاصية غلق الأبواب وتسجيل بيانات الدخول والخروج *يقوم الجهاز بعمل انذار ضوئي وصوتي عند قياسه لدرجة حرارة غير مسموح بها * يصلح للشركات الخاصه والدواوين الحكوميه والمدارس و المستشفيات والعديد من المنشأت الأخرى سرعه في التركيب والتدريب المجاني منافسه في الأسعار وضمان عامين فروعنا _ المملكة العربية السعوديه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- بريده
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073019
3,200 ريال
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3,100 ريال
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1 ريال