(فرص)
|الدار العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية البرنامج تدريبي القواعـد القانونيـة فـي عقـود B.O.T مكان الانعقاد: القاهرة - جمهورية مصر العربية تاريخ الانعقاد:من 31 مايو الى 4 يونيو 2020 م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحدة البرامج التدريبية جوال / واتس: 00201023990901 Hrhowida@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحدة البرامج التدريبية
|التليفون:
|01023990901
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|العنوان:
|الهرم امام السجل المدنى- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052688
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