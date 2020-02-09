الدار العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية البرنامج تدريبي القواعـد القانونيـة فـي عقـود B.O.T مكان الانعقاد: القاهرة - جمهورية مصر العربية تاريخ الانعقاد:من 31 مايو الى 4 يونيو 2020 م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحدة البرامج التدريبية جوال / واتس: 00201023990901 Hrhowida@gmail.com