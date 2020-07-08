البرنامج المتكامل للشؤون القانونية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن البرنامج المتكامل للشؤون القانونية للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090 - 00201555558308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062552
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمامات يعاد غسلها

كمامات يعاد غسلها

(للبيع)

كمامات يعاد غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
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صورة الاعلان: موديلات زي تمريض

موديلات زي تمريض

(للبيع)

موديلات زي تمريض 01200561116 موديلات يونيفورم تمريض اسعار يونيفورم مستشفيات زى موحد للمستشفيات شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو

تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو

(للبيع)

متفكرش كتير تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو واستمتع بالهدوء والطبيعة واستمتع بأفضل الخدمات اللي جم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: الفراعنة معاك في كل مكان حتي في لاسيرينا السخنة

الفراعنة معاك في كل مكان حتي في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

شوف الفراعنة كل يوم معاك في لاسيرينا السخنة وصيف براحتك بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

134,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: شقتك قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة الادارية

شقتك قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة ال R7 وهتستمتع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: عايز تستقر وتسكن في مكان هادي تعالي امتلك بالعاصمة الادارية

عايز تستقر وتسكن في مكان هادي تعالي امتلك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

عايز تستقر وتسكن في مكان هادي بعيد عن زحمة القاهرة تعالي امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكمبوند

اسكن في العاصمة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكمبوند

(للبيع)

تعالي امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكبموند لان كل الخدمات موجودة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية بخصم 20% لفترة محدودة جدا

محلك في العاصمة الادارية بخصم 20% لفترة محدودة جدا

(للبيع)

امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة واستفيد بخصم 20% لفترة محدودة جدا في منطقة ال down.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في العاصمة تعالي امتلك محل في مول smart

عايز تستثمر في العاصمة تعالي امتلك محل في مول smart

(للبيع)

عايز تستثمر في العاصمة الادارية الجديدة وتكبر شغلك تعالي امتلك محل في smart mall في مكانه المميز جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

313,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم وامتلك محل في العاصمة في smart mall

الحق الخصم وامتلك محل في العاصمة في smart mall

(للبيع)

الحق الخصم علي المحلات في smart mall وامتلك محل 45م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

507,000 جنيه

8/7/2020
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