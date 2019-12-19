(للبيع)
|يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق الاطفاء كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها : برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه دورات التأمين دورات الجودة والانتاج دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء دورات الملاحة والموانئ للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز تدريب العالمية
|التليفون:
|00201111781090 - 00201555558308
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|العنوان:
|0- 22222
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049917
(للبيع)- في مدينة الكويت الكويت
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