البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق الاطفاء

(للبيع)

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الكويت (مدينة الكويت) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن البرنامج المتكامل في اعداد قادة فرق الاطفاء كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها : برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه دورات التأمين دورات الجودة والانتاج دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء دورات الملاحة والموانئ للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090 - 00201555558308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049917
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صورة الاعلان: التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف - في مدينة الكويت الكويت

التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء والتوجيه لانجاز الاهداف

(للبيع)

- في مدينة الكويت الكويت

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم عن التميز فى القيادة وافضل الممارسات في ادارة الأداء و.

اتصل

19/12/2019
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