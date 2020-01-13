البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها : برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه دورات التأمين دورات الجودة والانتاج دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء دورات الملاحة والموانئ للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز تدريب العالمية
التليفون: 00201111781090 - 00201555558308

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0- 22222
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051741
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صورة الاعلان: المنهج الإداري المتكامل لإعداد رؤساء الأقسام - في الإسكندرية مصر

المنهج الإداري المتكامل لإعداد رؤساء الأقسام

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن المنهج الإداري المتكامل لإعداد رؤساء ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات - في الإسكندرية مصر

كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يعلن #مركز_العالمية #للتدريب عن #دورة التأثيرات الصحية للتلوث بالمبيدات كما اننا نقدم دورات في كا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: دورة المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس الابداعى - في الإسكندرية مصر

دورة المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس الابداعى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يتشرف مركز جلوبال للتدريب عن دورة المهارات التنفيذية ، العقل التحليلي والتفكير النقدي والحس الابد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,200 دولار

15/12/2019
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