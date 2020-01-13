يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات كما اننا نقدم دورات في كافة المجالات ومنها : برامج الامن والسلامة والصحة المهنيه دورات التأمين دورات الجودة والانتاج دورات المشتريات و المخازن و اللوجيستك دورات الشحن و الجمارك ودورات الموانيء دورات الملاحة والموانئ للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com