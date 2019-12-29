(فرص)
|الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع: الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تدعوكم للمشاركه في: البرنامج التدريبي (تنمية مهارات مديري الحسابات) مقر الأنعقاد : اسطنبول - تركيا مدة الانعقاد : خلال الفترة من 12 الى 16 ابريل 2020 م / من 19 الى 23 شعبان لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحده البرامج وورش العمل جوال : 00201023990901
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحده التـدريب وورش العمل والبرامج
|التليفون:
|00201023990901
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الهرم امام السجل المدنى- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047274
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل