الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع: الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تدعوكم للمشاركه في: البرنامج التدريبي (تنمية مهارات مديري الحسابات) مقر الأنعقاد : اسطنبول - تركيا مدة الانعقاد : خلال الفترة من 12 الى 16 ابريل 2020 م / من 19 الى 23 شعبان لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحده البرامج وورش العمل جوال : 00201023990901