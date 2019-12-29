البرنامج التدريبي: الاساليب المالية والادارية في كشف مواجهة الفساد المالي

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تفاصيل الإعلان
الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع: الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تدعوكم للمشاركه في: البرنامج التدريبي الاساليب المالية والادارية في كشف مواجهة الفساد المالي والاداري مقر الأنعقاد : القاهرة – جمهورية مصر العربية مدة الانعقاد : خلال الفترة من 5 الى 9 ابريل 2020 م / من 12 الى 16 شعبان لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحده البرامج وورش العمل جوال : 00201023990901 هاتف : 0020237800693 – 0020237800583
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وحده التـدريب وورش العمل والبرامج
التليفون: 00201023990901

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الهرم امام السجل المدنى- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046947
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السعر
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صورة الاعلان: الدار العربية للتنميه الادارية تعقد برامج شهر فبراير شامله الاقامة - في الجيزة مصر

الدار العربية للتنميه الادارية تعقد برامج شهر فبراير شامله الاقامة

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3/12/2019
صورة الاعلان: الدار العربية تعقد برامج شهر فبراير - في الجيزة مصر

الدار العربية تعقد برامج شهر فبراير

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الدار العربية للتنميه الادارية تعقد برامج شهر فبراير شامله الاقامة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل.
العنوان:

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3/12/2019
صورة الاعلان: البرنامج التدريبى: ادارة الجودة والتميز الادارى - في الجيزة مصر

البرنامج التدريبى: ادارة الجودة والتميز الادارى

(فرص)

- في الجيزة مصر

الدار العربية للتنميه الادارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمؤسسات التنميه البشرية تعقد البرنامج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2019
صورة الاعلان: البرنامج التدريبى: ادارة الجودة والتميز الادارى - في الجيزة مصر

البرنامج التدريبى: ادارة الجودة والتميز الادارى

(فرص)

- في الجيزة مصر

الدار العربية للتنميه الادارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمؤسسات التنميه البشرية تعقد البرنام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2019
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هديه من اليونسكو منحه مجانية لأحدث

(فرص)

- في الجيزة مصر

هديه من اليونسكو منحه مجانية لتحدث اللغه الانجليزيه بطلاقة بشهادة دوليه وفرص عمل دوليه وفرص للسفر وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/11/2019
صورة الاعلان: البرنامج التدريبي : تنمية مهارات اخصائي الموارد البشرية - في الجيزة مصر

البرنامج التدريبي : تنمية مهارات اخصائي الموارد البشرية

(فرص)

- في الجيزة مصر

الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2019
صورة الاعلان: تعقد فعاليات للبرامج وورش عمل لشهر ديسمبر لعام 2019م - في الجيزة مصر

تعقد فعاليات للبرامج وورش عمل لشهر ديسمبر لعام 2019م

(فرص)

- في الجيزة مصر

الدار العربيه للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تعقد فاعليات شهر د.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/11/2019
صورة الاعلان: تعقد فعاليات للبرامج وورش عمل لشهر ديسمبر لعام 2019م - في الجيزة مصر

تعقد فعاليات للبرامج وورش عمل لشهر ديسمبر لعام 2019م

(فرص)

- في الجيزة مصر

الدار العربيه للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تعقد فاعليات شهر د.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/11/2019
صورة الاعلان: الإدارة الاستراتيجية فى ظل المتغيرات العالمية - في الجيزة مصر

الإدارة الاستراتيجية فى ظل المتغيرات العالمية

(فرص)

- في الجيزة مصر

الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2019
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