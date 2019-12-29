الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع: الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تدعوكم للمشاركه في: البرنامج التدريبي الاساليب المالية والادارية في كشف مواجهة الفساد المالي والاداري مقر الأنعقاد : القاهرة – جمهورية مصر العربية مدة الانعقاد : خلال الفترة من 5 الى 9 ابريل 2020 م / من 12 الى 16 شعبان لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحده البرامج وورش العمل جوال : 00201023990901 هاتف : 0020237800693 – 0020237800583