(فرص)
|الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع: الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تدعوكم للمشاركه في: البرنامج التدريبي الاساليب المالية والادارية في كشف مواجهة الفساد المالي والاداري مقر الأنعقاد : القاهرة – جمهورية مصر العربية مدة الانعقاد : خلال الفترة من 5 الى 9 ابريل 2020 م / من 12 الى 16 شعبان لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحده البرامج وورش العمل جوال : 00201023990901 هاتف : 0020237800693 – 0020237800583
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحده التـدريب وورش العمل والبرامج
|التليفون:
|00201023990901
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|العنوان:
|شارع الهرم امام السجل المدنى- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046947
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