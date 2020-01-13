(فرص)
|الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع: الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تدعوكم للمشاركه في: البرنامج التدريبي اعداد القوائم الماليه باستخدام الجداول الالكترونيه مقر الأنعقاد : شرم الشيخ مدة الانعقاد : خلال الفترة من 19 الى 23 ابريل 2020 م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحده البرامج وورش العمل جوال : 00201023990901 هاتف : 0020237800693 – 0020237800583
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وحدة البرامج التدريبية
|التليفون:
|01023990901
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|العنوان:
|282 شارع الهرم امام السجل المدني- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049257
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