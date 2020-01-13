الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع: الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية تدعوكم للمشاركه في: البرنامج التدريبي اعداد القوائم الماليه باستخدام الجداول الالكترونيه مقر الأنعقاد : شرم الشيخ مدة الانعقاد : خلال الفترة من 19 الى 23 ابريل 2020 م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحده البرامج وورش العمل جوال : 00201023990901 هاتف : 0020237800693 – 0020237800583