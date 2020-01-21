البرنامج التدريبي:التحليل الاحصائى للبيانات بإستخدام حزمة البرامج الاحصائية

الدار العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية البرنامج تدريبي التحليل الاحصائى للبيانات بإستخدام حزمة البرامج الاحصائية مقر الانعقاد: القاهره – جمهورية مصر العربية تاريخ الانعقاد: من 31 مايو الى 4 يونيو2020 م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع وحدة البرامج التدريبية جوال / واتس: 00201023990901 Hrhowida@gmail.com