البرمجة الذكية لخدمات الويب

(للبيع)

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أسبانيا (Asturias) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: البرمجة الذكية لخدمات الويب - في Asturias أسبانيا

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البرمجة الذكية لخدمات الويب "اذا كنت ممن يبحث عن التميز والابداع في عمله فأنت بالتاكيد معنا في مكانك الصحيح " شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية تعمل على توفير برمجة مميزة بنظام ذكي كامل لخدمات الويب المتكاملة . انواع البرمجيات التي تقدمها شركة كيوبالي : •برمجة وتصميم المواقع الالكترونية :والتي تشمل لغات متعددة منها ( PhP & Mysql, Asp.net ,Html, Java,) •برمجة وتصميم التطبيقات : تطبيقات Android &IOS •برمجة تطبيقات سطح المكتب الحاسوبية : برامج المحاسبة المتكاملة , الالعاب المتطورة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Qpali
التليفون: 022989535

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العنوان: Ramallah- Ramallah
Asturias -

أسبانيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 دولار
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060935
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