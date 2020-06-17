(للبيع)
|البرمجة الذكية لخدمات الويب "اذا كنت ممن يبحث عن التميز والابداع في عمله فأنت بالتاكيد معنا في مكانك الصحيح " شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية تعمل على توفير برمجة مميزة بنظام ذكي كامل لخدمات الويب المتكاملة . انواع البرمجيات التي تقدمها شركة كيوبالي : •برمجة وتصميم المواقع الالكترونية :والتي تشمل لغات متعددة منها ( PhP & Mysql, Asp.net ,Html, Java,) •برمجة وتصميم التطبيقات : تطبيقات Android &IOS •برمجة تطبيقات سطح المكتب الحاسوبية : برامج المحاسبة المتكاملة , الالعاب المتطورة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Qpali
|التليفون:
|022989535
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|العنوان:
|Ramallah- Ramallah
Asturias - أسبانيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دولار
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060935
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