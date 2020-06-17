البرمجة الذكية لخدمات الويب "اذا كنت ممن يبحث عن التميز والابداع في عمله فأنت بالتاكيد معنا في مكانك الصحيح " شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية تعمل على توفير برمجة مميزة بنظام ذكي كامل لخدمات الويب المتكاملة . انواع البرمجيات التي تقدمها شركة كيوبالي : •برمجة وتصميم المواقع الالكترونية :والتي تشمل لغات متعددة منها ( PhP & Mysql, Asp.net ,Html, Java,) •برمجة وتصميم التطبيقات : تطبيقات Android &IOS •برمجة تطبيقات سطح المكتب الحاسوبية : برامج المحاسبة المتكاملة , الالعاب المتطورة