البحر يحب اللمة ولمة العيلة مفيش احلي منها علي بحر السخنة

(للبيع)
|اللمة متحلاش غير علي بحر لاسيرينا السخنة بأمتلاك شاليه في السخنة هتلم عيلتك حواليك وهتستمتعوا بأحلي بحر واجمل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وغيرهم كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد بلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|88,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055941
120,000 جنيه
323,000 جنيه
141,000 جنيه
173,000 جنيه
303,000 جنيه
110,000 جنيه
152,000 جنيه
365,000 جنيه
181,000 جنيه
113,000 جنيه
135,000 جنيه
183,000 جنيه
205,000 جنيه
182,000 جنيه
103,000 جنيه