البحث عن وظيفة في مجال حارس أمن

(طلب عمل)
|السلام عليكم انا محتاج لهاد الخدمة أو عندي تجربة لابأس بها اوفعمري 28 سنة - الطول 1.77 متر - المستوى:Niveau Bac المدينة: Sidi Bernoussi CASABLANCA
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim Elgara
|التليفون:
|0676914689
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|bloce81N'1 casablanca- casablanca /sidi bernossi
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300 درهم
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112958
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