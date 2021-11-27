البحث عن وظيفة في مجال حارس أمن

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
السلام عليكم انا محتاج لهاد الخدمة أو عندي تجربة لابأس بها اوفعمري 28 سنة - الطول 1.77 متر - المستوى:Niveau Bac المدينة: Sidi Bernoussi CASABLANCA
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ibrahim Elgara
التليفون: 0676914689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: bloce81N'1 casablanca- casablanca /sidi bernossi
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300 درهم
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112958
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السعر
تاريخ الإعلان
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عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

Master Contact Company lance l'inscription à vue de boulot au Canada dans tout ce qui t.
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Vous cherchez une femme de ménage, une nounou, cuisinière, jardinier, gardien, baby-sitter,.
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25/11/2021
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24/11/2021
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مطلوب موظفات استقبال للعمل قي قطر

(فرصة عمل)

مطلوب موظفات استقبال للعمل في قطر الراتب 4000 ريال قطري موفر السكن والمواصلات والتامين الصحي للتواصل.
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24/11/2021
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جوهرة المغرب للاستقدام تامين كوافيرات شاملات شعر و ميك اب أحدث التسريحات - سشوار - هاي لايت خصل حمام.
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24/11/2021
صورة الاعلان: طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام

طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربيه رجال ونساء .
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24/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب العمل نجارة و الالمنيوم اريد شهادة ديبلوم ديال نجارة و الالمنيوم

مطلوب العمل نجارة و الالمنيوم اريد شهادة ديبلوم ديال نجارة و الالمنيوم

(طلب عمل)

انا مطلوب العمل نجارة و الالمنيوم اريد شهادة ديبلوم ديال نجارة و الالمنيوم.

3,000 درهم

22/11/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل في مجال سياقة

البحث عن عمل في مجال سياقة

(طلب عمل)

سلام وعليكم الاسم هشام سن 28سنة من الدارالبيضاء المستوى الدراسي ثانوي حاصل على الرخصة سياقة من صنف ب.
القسم: 

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18/11/2021
صورة الاعلان: بحت عن عمل

بحت عن عمل

(طلب عمل)

صباغ مكناسي ديكور وسامبل والفرسادات في جميع أنحاء المغرب بأتمنة جدا مناسبة 0643598697.

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16/11/2021
صورة الاعلان: محل للمأكولات الجاهزة العصائر والمشروبات للبيع

محل للمأكولات الجاهزة العصائر والمشروبات للبيع

(للبيع)

محل للمأكولات الجاهزة والعصائر والمشروبات بفضاء ماكلتي أناسي بالدار البيضاء للبيع "تنازل" م.
القسم: 

150,000 درهم

14/11/2021
صورة الاعلان: Peinture de bâtiments et décoration

Peinture de bâtiments et décoration

(طلب عمل)

انا صباغ محترف من مدينة مكناس ارغب في العمل مع شركة بنية صافية.

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10/11/2021
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عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

تعلن شركة ماستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم.
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10/11/2021
صورة الاعلان: besoin d'une femme de ménage ! contactez nous.

besoin d'une femme de ménage ! contactez nous.

(فرصة عمل)

Vs cherchez une femme de ménage, une nounou, cuisinière, jardinier, gardien, baby-sitter, o.

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10/11/2021
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