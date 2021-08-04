البحث عن عمل كمربية أطفال

انا يسرا أبلغ من العمر 24 سنة من عائلة محافظة أبحت عن عمل كمربية أطفال في طنجة ،لدي تجربة جيدة في التعليم الأولي علاقتي بالأطفال مميزة ،أحب تواجدي مع تلك المخلوقات البريئة و العفوية ،أجيد اللغة الإنجليزية و الفرنسية. للتواصل معي : Gmail /yussumac55@gmail.com Tél / 0771222855