البحث عن عمل كمربية أطفال

(طلب عمل)
|انا يسرا أبلغ من العمر 24 سنة من عائلة محافظة أبحت عن عمل كمربية أطفال في طنجة ،لدي تجربة جيدة في التعليم الأولي علاقتي بالأطفال مميزة ،أحب تواجدي مع تلك المخلوقات البريئة و العفوية ،أجيد اللغة الإنجليزية و الفرنسية. للتواصل معي : Gmail /yussumac55@gmail.com Tél / 0771222855
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يسرا
|التليفون:
|+212771222855
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|العنوان:
|حطان- خريبكة
الشاوية ورديغة - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102153
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