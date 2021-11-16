البحث عن عمل في مجال سياقة

(طلب عمل)
|سلام وعليكم الاسم هشام سن 28سنة من الدارالبيضاء المستوى الدراسي ثانوي حاصل على الرخصة سياقة من صنف ب سنة 2012اشتغلت سائق خاص وسائق توصيل في عدة شركات اتوفر على خبرة 3سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hicham
|التليفون:
|0609680517
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|العنوان:
|الحي الحسني- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111950
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150,000 درهم
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1,000 يورو
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212 يورو
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1 دولار