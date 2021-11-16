البحث عن عمل في مجال سياقة

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
سلام وعليكم الاسم هشام سن 28سنة من الدارالبيضاء المستوى الدراسي ثانوي حاصل على الرخصة سياقة من صنف ب سنة 2012اشتغلت سائق خاص وسائق توصيل في عدة شركات اتوفر على خبرة 3سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Hicham
التليفون: 0609680517

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العنوان: الحي الحسني- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2021
رقم الإعلان: 2111950
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بحت عن عمل

بحت عن عمل

(طلب عمل)

صباغ مكناسي ديكور وسامبل والفرسادات في جميع أنحاء المغرب بأتمنة جدا مناسبة 0643598697.

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: محل للمأكولات الجاهزة العصائر والمشروبات للبيع

محل للمأكولات الجاهزة العصائر والمشروبات للبيع

(للبيع)

محل للمأكولات الجاهزة والعصائر والمشروبات بفضاء ماكلتي أناسي بالدار البيضاء للبيع "تنازل" م.
القسم: 

150,000 درهم

14/11/2021
صورة الاعلان: Peinture de bâtiments et décoration

Peinture de bâtiments et décoration

(طلب عمل)

انا صباغ محترف من مدينة مكناس ارغب في العمل مع شركة بنية صافية.

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: besoin d'une femme de ménage ! contactez nous.

besoin d'une femme de ménage ! contactez nous.

(فرصة عمل)

Vs cherchez une femme de ménage, une nounou, cuisinière, jardinier, gardien, baby-sitter, o.

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا

عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

تعلن شركة ماستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم.
القسم: 

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: خدمات ماستر كونتاكت

خدمات ماستر كونتاكت

(فرص)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد الع.

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عمل في اصلاح هياكل السيارات خبرة اكتر من 24 سنة

ابحث عن عمل في اصلاح هياكل السيارات خبرة اكتر من 24 سنة

(طلب عمل)

Hello, how are you? I am Nabil from Morocco. I work in the repair of car bodies. I have more than 24.
القسم: 

1,000 يورو

7/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدار البيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين و طباخات و امينة صندوق و موظفات استقبال و ن.
القسم: 

اتصل

5/11/2021
صورة الاعلان: مربية أطفال

مربية أطفال

(طلب عمل)

ابحث عن فرصة للعمل كمربية أطفال.

212 يورو

5/11/2021
صورة الاعلان: صباغ

صباغ

(طلب عمل)

جميع اشغال الصباغة و الديكور باتمنة مناسبة.

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم فخم بالدارالبيضاء

مطلوب سطاف كامل لمطعم فخم بالدارالبيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدارالبيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين ,طباخات و أمينة صندوق و موظفات استقبال و ناد.
القسم: 

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا

عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

تعلن شركة ماستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم.
القسم: 

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: خدمات ماستر كونتاكت

خدمات ماستر كونتاكت

(فرص)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد الع.

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: عملة (نصف قرش 1356 ه ) للبيع فى عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه

عملة (نصف قرش 1356 ه ) للبيع فى عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه

(للبيع)

عملة (نصف قرش 1356 ه ) للبيع فى عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمار المغربي ARTS KNR

الصناعة التقليدية المغربية والفن المعمار المغربي ARTS KNR

(طلب عمل)

ARTS KNR. تتمتع شركتنا بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال العمارة المغربية الأندلسية والحرف التقلي.

1 دولار

19/10/2021
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