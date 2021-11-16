البحث عن عمل في مجال سياقة

سلام وعليكم الاسم هشام سن 28سنة من الدارالبيضاء المستوى الدراسي ثانوي حاصل على الرخصة سياقة من صنف ب سنة 2012اشتغلت سائق خاص وسائق توصيل في عدة شركات اتوفر على خبرة 3سنوات