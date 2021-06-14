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تونس (تونس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة الجودة ، وأعمل في كل ما يتعلق بالنجارة المصنوعة من الألمنيوم ، بما في ذلك الواجهات الزجاجية والنوافذ والأبواب. ابحث عن عمل في ليبيا او الجزائر او اي دولة خليجية 61 / 500 ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد على الحباسي
التليفون: 50820845

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العنوان: وادى الليل- شباو
تونس -

تونس
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2096889
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صورة الاعلان: البحث عن عمل - في تونس تونس

البحث عن عمل

(طلب عمل)

- في تونس تونس

انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة ال.
العنوان:

تونس - تونس

1 دولار

14/6/2021
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