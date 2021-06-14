البحث عن عمل

(طلب عمل)
|انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة الجودة ، وأعمل في كل ما يتعلق بالنجارة المصنوعة من الألمنيوم ، بما في ذلك الواجهات الزجاجية والنوافذ والأبواب. ابحث عن عمل في ليبيا او الجزائر او اي دولة خليجية 61 / 500 ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد على الحباسي
|التليفون:
|50820845
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|العنوان:
|وادى الليل- شباو
تونس - تونس
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096889
1 دولار