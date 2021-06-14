البحث عن عمل

انا شاب تونسي 43 سنة لدي 25 سنة خبرة في مجال تصنيع وتركيب الالمنيوم عملت في شركات حاصلة على شهادة الجودة ، وأعمل في كل ما يتعلق بالنجارة المصنوعة من الألمنيوم ، بما في ذلك الواجهات الزجاجية والنوافذ والأبواب. ابحث عن عمل في ليبيا او الجزائر او اي دولة خليجية 61 / 500 ا