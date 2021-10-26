البحث عن طباخ

(فرصة عمل)
|ابحث عن طباخ لمنزلي اسره متوسطة العدد له خبره سابقه في منازل سعوديه او خليجيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عدنان
|التليفون:
|966505100148
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|العنوان:
|الرياض حي الريان- الريان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112104
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
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