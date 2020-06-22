البحث عن اطباء بتخصصات مختلفة

(فرصة عمل)
|مطلوب اخصائية جلدية يدرجة الماجستير مع وجود شهادة بالليزر معتمدة مطلوب طبيبة جلدية مقيم مطلوب اخصائية تغذية بدرجة البكالوريس او الماجستير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجمع حياة ابها الطبي
|التليفون:
|0550924248
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|العنوان:
|حي الحيلة الغربي- محايل عسير
عسير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061353
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