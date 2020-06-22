البحث عن اطباء بتخصصات مختلفة

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السعودية (عسير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب اخصائية جلدية يدرجة الماجستير مع وجود شهادة بالليزر معتمدة مطلوب طبيبة جلدية مقيم مطلوب اخصائية تغذية بدرجة البكالوريس او الماجستير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجمع حياة ابها الطبي
التليفون: 0550924248

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العنوان: حي الحيلة الغربي- محايل عسير
عسير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/6/2020
رقم الإعلان: 2061353
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: السلام عليكم . للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH420 موديل : 2014

السلام عليكم . للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH420 موديل : 2014

(للبيع)

السلام عليكم . للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH420 موديل : 2014 رقم العرض للسؤال عنه هو 626144 الجير.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/6/2020
صورة الاعلان: لأننا الأفضل . لا نقدم لك إلا أفضل وأجود أنواع مقطورات التبريد والتجميد

لأننا الأفضل . لا نقدم لك إلا أفضل وأجود أنواع مقطورات التبريد والتجميد

(للبيع)

لأننا الأفضل . لا نقدم لك إلا أفضل وأجود أنواع مقطورات التبريد والتجميد برادة شيمتز موديل 2010 مع م.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

22/6/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

(فرصة عمل)

نوفر مدرسات و مدرسين خصوصي بالرياض جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

22/6/2020
صورة الاعلان: معلمة لغة انجليزية سكاكا جميع المراحل

معلمة لغة انجليزية سكاكا جميع المراحل

(فرصة عمل)

عمل خلال جميع اشهر السنة كما يوجد لدي الخبرة في بحثوث اللغة الانجليزية.
العنوان:

الجوف - السعودية

42,421 ريال

21/6/2020
صورة الاعلان: برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 موديل 2007

برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 موديل 2007

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 614070 برادة شيمتز مع .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

21/6/2020
صورة الاعلان: برادات كرون لنقل جميع المجمدات للبيع بجدة بأسعار تنافسية

برادات كرون لنقل جميع المجمدات للبيع بجدة بأسعار تنافسية

(للبيع)

برادات كرون لنقل جميع المجمدات للبيع بجدة بأسعار تنافسية برادة كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl4.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

20/6/2020
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صورة الاعلان: مصممة ديكور داخلي 3D

مصممة ديكور داخلي 3D

(طلب عمل)

نقدم أفضل الخدمات لتصميم الديكورات الداخليه والخارجيه اضافة لمسات ابداعية لتصميمك مع مراعة الغرض ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

50 ريال

19/6/2020
صورة الاعلان: نظام النقليات الملاذ

نظام النقليات الملاذ

(للبيع)

ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و الصيانة المحاسبة .

اتصل

19/6/2020
صورة الاعلان: عرض ممتاز لشاحنة مرسيدس موديل 2017 بحالة شبه جديدة وبعداد مشي 300 ألف كيلو

عرض ممتاز لشاحنة مرسيدس موديل 2017 بحالة شبه جديدة وبعداد مشي 300 ألف كيلو

(للبيع)

عرض ممتاز لشاحنة مرسيدس موديل 2017 بحالة شبه جديدة وبعداد مشي 300 ألف كيلو فقط شاحنه مرسيدس اكتروس .
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

18/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل .

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

700 ريال

17/6/2020
صورة الاعلان: طابعه كروت بلاستيكيه

طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

طابعات الكروت _ [٧/‏١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/6/2020
صورة الاعلان: للبيع برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

حياكم الله اليكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 616100 برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850 مودي.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

14/6/2020
صورة الاعلان: كشف تسربات المياه

كشف تسربات المياه

(فرصة عمل)

كشف تسربات المياه حل ارتفاع فاتوره المياه عزل خزانات ومسابح عزل فوم عزل اسطح مبلطه وغير مبلطه.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

100 ريال

12/6/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل .
القسم: 

اتصل

11/6/2020
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