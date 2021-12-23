(للبيع)
|أثاث الشركات أثاث مكتبى متكامل لدي شركة الايطالى للأثاث المكتبى أكبر تشكيلة أثاث مكتبى واكبر صالة عرض في المعادي خامات عالية الجودة خشب ام دي اف اسباني جميع انواع الكراسى الجلد وكراسي شبك والانتريهات وترابيزات ومكاتب اداريه وخلايا عمل وشانون ومكتبات 01111358591 01202590222 المعرض 18ش تونس متفرع من ش النصر.المعادى الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الايطالى للأثاث المكتبى
|التليفون:
|01202590222
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|العنوان:
|١٨ ش تونس متفرع من ش النصر.المعادى الجديدة- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116481
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