(للبيع)
|الايطالى للأثاث المكتبى أكبر صالة عرض في المعادي واكبر كولكشن من الاثاث المكتبى المودرن والاستيل والمصري والمستورد متوفر صيانة وتصليح كراسي مكتب وتغير قطع غيار الكراسي وتنجيد الانتريهات الجلد للشركات المعرض 18ش تونس متفرع من ش النصر.المعادى الجديدة 01202590222 01111358591
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الايطالى للأثاث المكتبى
|التليفون:
|01202590222
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|العنوان:
|١٨ ش تونس متفرع من ش النصر.المعادى الجديدة- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116476
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