الايطالى للأثاث المكتبى أكبر صالة عرض في المعادي واكبر كولكشن من الاثاث المكتبى المودرن والاستيل والمصري والمستورد متوفر صيانة وتصليح كراسي مكتب وتغير قطع غيار الكراسي وتنجيد الانتريهات الجلد للشركات المعرض 18ش تونس متفرع من ش النصر.المعادى الجديدة 01202590222 01111358591