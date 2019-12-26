(للإيجار)
|الايجار شقة بمشرف من فيلا اول مع مصعد سيراميك سنترال مساحات كبيرة 3غرف منهم ماستر صاله كبيرة مطبخ مجهز غرف عامله مخزن 3حمام إيجار 500دك للمراجعه 97360088
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الوالي
|التليفون:
|97360088
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|العنوان:
|مشرف- مشرف
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046753
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