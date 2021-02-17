(للبيع)
|الان عرض تجهيز محلات الزيوت والشحومات احصل عل العرض كامل بسعر خاص جدا فقط من كارتك ايجيبت العرض مكون من : ماكينه شفط وسحب زيت بالحله والقمع ٨٠ لتر +كمبروسير ١٠٠ لتر ٣ مخرج +كوريك ٣ طن هيفى ديوتى +طقم فك فلاتر زيت +مسدس هوا+ مسدس غسيل +بنسه فلتر +كلابه فلاتر *فقط لدى كارتك ايجيبت *متخصصون فى تجهيز مراكز خدمه السيارات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجيبت كارتك
|التليفون:
|01068452308
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|العنوان:
|16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084177
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه