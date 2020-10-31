الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systemsالمتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systemsبعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانعوالصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجيةو التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, •3.6mm, up to 35M, •ICR, BLC, DWDR, •