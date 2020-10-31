الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

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صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

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أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systemsالمتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systemsبعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانعوالصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجيةو التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, •3.6mm, up to 35M, •ICR, BLC, DWDR, •
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070848
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صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systemsالمتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 - في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Face Capacity: 200 •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacit.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
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صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: افضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

افضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

100 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Communi.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

27/10/2020
صورة الاعلان: ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 - في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

27/10/2020
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