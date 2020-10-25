الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, •3.6mm, up to 35M, •ICR, BLC, D
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070421
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف بالاسكندرية يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

25/10/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/10/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/10/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: افضل أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: افضل اجهزه الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

افضل اجهزه الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager