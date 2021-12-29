الاميرة للعمالة المنزلية والبيبى ستر ورعاية المسنين وخدمات التمريض

(للبيع)
|انا انسة متدينة ومتعلمة ارغب فى العمل لدى اسرة راقية فى مجال النظافة المنزلية ورعاية الاطفال والمسنين للحالت القعيدة وكافة اعمال المطبخ مقيمة اقامة كاملة غير مقيمة شيفت عدد الساعات معينة باليوم واجازة يوم بالاسبوع يرجى الاتصال للسيدات فقط والتعاقد يتم عن طريق مكتب للحفاظ على كافة الحقوق ومعى كافة الضمانت والاوراق اللازمة للاتصال01027904477
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاميرة
|التليفون:
|01027904477
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|العنوان:
|الجيزه- الزمالك
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117277
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